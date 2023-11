Morgenfrost in Kärnten: Auf Nebel folgt Sonnenschein

Veröffentlicht am 8. November 2023, 21:31 / ©5 Minuten

Regionale Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich im Verlauf des Donnerstagvormittags meist recht rasch auf. Vor allem im östlichen Klagenfurter Becken könnte das allerdings etwas länger dauern, bis Mittag sollte sich aber dank des Südwestwindes auch hier die Sonne durchsetzen. Abseits der Nebelregionen zeigt sich schon von der Früh weg verbreitet die Sonne.

In vielen Tälern Morgenfrost

„Im Laufe des Nachmittages nimmt von Südwesten her die Bewölkung zu. Im Westen zeigt sich nur mehr zeitweise die Sonne, während es im Osten bis zum Abend sonnig bleibt“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Während es in der Früh in vielen Tälern bereits zu Morgenfrost kommt, werden die Temperaturen auf 7 bis 11 Grad im Tagesverlauf steigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2023 um 22:07 Uhr aktualisiert