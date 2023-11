Bei Brauchtumsmesse: Erster Kärntner „Käbab“ wird vorgestellt

Veröffentlicht am 8. November 2023, 21:51 / ©Jannine Töglhofer / Genussland Kärnten

Von 10. bis 12. November findet in der Klagenfurter Messe wieder die diesjährige Brauchtumsmesse statt. Alljährlich gibt es dort allerlei regionales und leckeres zu entdecken und zu kosten. Das „Genussland Kärnten“ wartet dabei mit einer wahren Premiere auf: dem „Käbab“.

Kombination aus Kärnten und Kebab

Wer erst an einen Rechtschreibfehler glaubt, wird schnell bemerken, dass er falsch liegt. Der „Käbab“ ist nämlich bewusst so geschrieben, ist er doch eine Kombination aus „Kärnten“ und dem beliebten türkischen Gericht „Kebab“. Es wird regionales Geflügelfleisch, frisches Gemüse, selbstgemachtes Fladenbrot serviert, wie man in einer Aussendung berichtet.