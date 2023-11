Wetter in der Steiermark: Sonniger Donnerstag steht bevor

Bis zum Vormittag wird es hier und da noch nebelig, danach wird es sonnig. Verdeckt wird die Sonne nur leicht von einigen dünnen Schleierwolken. Eine föhnige Südwestströmung stellt sich am Donnerstag ein. „Am Nachmittag kommt in einigen Regionen Südwestwind durch“, fügt der Wetterdienst GeoSphere Austria hinzu. In den nebelfreien Tälern wird es in der Früh frostig sein, bei Minima zwischen -5 und 3 Grad. Die Grade wandern tagsüber aber hinauf, auf 7 bis 12 Grad.