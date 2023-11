Wetter in Österreich: Donnerstag bringt Regen & Sonnenschein

Die Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Lediglich in den Becken und Niederungen wird es etwas länger trüb bleiben. Aber danach steht dem Sonnenschein kaum etwas mehr im Wege. “ Ein paar Wolken ziehen über den Himmel, meist handelt es sich aber nur um dünne Schleierwolken. Im Westen und Südwesten werden die Wolken schließlich im Laufe des Tages in allen Schichten mehr“, fügt der Wetterdienst GeoSphere Austria hinzu.

Regen erwartet

Am Abend ist dann Schluss mit Sonne und trockenem Wetter: Hier und da kommt Regen auf. „Der Wind weht schwach bis mäßig, in der Höhe und in Föhnstrichen und am Alpenostrand auch lebhaft aus Südost bis Südwest.“ Tagsüber wandern die Grade auf 7 bis 15 Grad.