Streifenwagen in Unfall verwickelt: Zwei Polizisten verletzt

Im Grazer Bezirk Waltendorf ereignete sich am Mittwochabend unmittelbar vor der Polizeidienststelle Graz-Plüddemanngasse ein Verkehrsunfall, bei dem auch ein Polizeifahrzeug involviert war. Mit Blaulicht und Sirene wollte die Streife gerade zu einem laufenden Einbruch in Richtung Süden aufbrechen. Im hiesigen Kreuzungsbereich hielten sie an, da sich ein Linienbus näherte.

Zwei Polizisten verletzt

Um dem Einsatzfahrzeug die Vorfahrt zu gewähren, hielt auch der Linienbus an. Jedoch überholte plötzlich ein nach fahrendes Fahrzeug den Bus und prallte frontal gegen die Fahrerseite des Polizeifahrzeugs. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Polizistinnen verletzt und mussten mit der Rettung in das UKH-Graz gebracht werden. Der Lenker des überholenden Autos wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. „Das Polizeifahrzeug war aufgrund seiner starken Beschädigung nicht mehr einsatzbereit“, heißt es seitens der Beamten abschließend.