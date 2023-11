Das haben Sushi Bowls und der Villacher Advent gemeinsam

Kochen mit den besten Köchen Österreichs und nebenbei die schönsten Regionen des Landes kennenlernen werden – das verspricht Silvia Schneider. Von Montag bis Donnerstag kocht die ORF-Moderatorin mit ihren Gästen im Kochstudio. Am Freitag zieht es sie hinaus in die schönsten Regionen des Landes – so auch in der Woche vom 13. auf den 17. November 2023! Besonders cool: An diesen Tagen steht die Region Villach im Mittelpunkt bei „Silvia kocht“.

©Region Villach Tourismus ©ORF / Simeon Baker

Sushi Bowls und der Villacher Advent

Zwischen Montag und Donnerstag stellt Patrick Paß von Frierss Feines Haus sein kulinarisches Können ab 14 Uhr auf ORF 2 unter Beweis: am Speiseplan stehen unter anderem ein rotes Curry vom Kürbis, eine süße Lasagne oder eine Sushi-Bowl von der Forelle. Am Freitag zieht es Silvia Schneider dann auf den Villacher Advent. Dort lässt sich die Moderatorin pünktlich zum Eröffnungstag von der ganz besonderen Atmosphäre in Villach rund um die Weihnachtszeit verzaubern. Die Aufnahmen dazu fanden allerdings schon im letzten Jahr statt. Sie besuchte die liebevoll dekorierten Hütten und sprach mit den Marktausstellern und drehte ihre Runden am hellerleuchteten Eislaufplatz. Georg Overs, Geschäftsführer Region Villach Tourismus, betont: „Wir freuen uns, dass wir der erste Adventsmarkt in Österreich sind, den Silvia Schneider in ihrer Sendereihe vorstellt. Wir bedanken uns auch beim Stadtmarketing Villach für die finanzielle Beteiligung und Unterstützung“.

©ORF / Simeon Baker ©ORF / Simeon Baker

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2023 um 07:35 Uhr aktualisiert