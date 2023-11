Spittaler Hochgebirgsjäger würdigen alte Tradition

Die Spittaler Gebirgssoldaten gedenken heuer am 10. November zum 103. Mal der Wiederkehr des erfolgreichen Überganges über den Piave bei Zenson vom 12. November 1917 durch das Kärntner Gebirgsschützenregiment Nummer 1. Beim Festakt in der Türk Kaserne in Spittal an der Drau werden verdiente Kadersoldaten des Jägerbataillons 26 vom Bataillonskommandanten, Oberst des Generalstabsdienstes Hannes Krainz, geehrt und ausgezeichnet sowie Verabschiedungen in den Ruhestand und Beförderungen durchgeführt.

Etliche Gäste

Neben Abordnungen des österreichischen Bundesheeres und Fahnenabordnungen der Kameradschaftsverbände werden auch zahlreiche Gäste des öffentlichen Lebens bei dem Festakt erwartet. Die Militärmusik Kärnten, unter der Leitung von Oberst Dietmar Pranter, wird den Traditionstag musikalisch umrahmen.

©Christian Debelak/Bundesheer