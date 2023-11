Pleite im Bausektor: Grazer Firma verzeichnet eine Million Euro Schulden

Das Unternehmen in Premstätten ist im Baugewerbe tätig. Hauptsächlich fokussiert es sich auf Innen- und Außenputz sowie Vollwärmeschutzarbeiten. Laut den Angaben der Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 sind 17 Dienstnehmer beschäftigt. Gegründet wurde das Unternehmen 2019.

1,1 Millionen Euro Überschuldung

Teils soll die geänderte Marktsituation am Bausektor schuld an der Insolvenz sein. Über die Jahre kam eine Überschuldung von 1,1 Millionen Euro auf, 124.500 seien Bankverbindlichkeiten, 423.500 Steuer- und Abgabenverbindlichkeiten, 166.500 Euro sonstige Verbindlichkeiten und Lieferanten schuldet man 412.5000 Euro. „Hinsichtlich der Aktiva verweist man auf offene Forderungen von rund EUR 193.000,00, deren Einbringlichkeit zurzeit jedoch noch nicht abschätzbar ist. Zu prüfen wird sein inwiefern Roh- und Hilfsstoffe vorhanden sind, in der letzten veröffentlichten Bilanz wurde diese Position mit rund EUR 54.000,00 in Ansatz gebracht“, so der AKV. Das Unternehmen soll nicht fortgeführt werden.