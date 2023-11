Unfall im Frühverkehr: Auto und Fahrrad kollidierten

Gegen 7.35 Uhr fuhr der 31-jährige Grazer mit seinem Pkw am Lendkai in Richtung Süden. Dabei hielt er sein Fahrzeug aufgrund des Rotlichts der Ampel vor dem Kunsthaus an. Als die Ampel in der Folge auf Grün schaltete, setzte der Grazer seine Fahrt fort. Dabei kam es unmittelbar darauf im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einer 33-jährigen Radfahrerin.

Leicht verletzt

Die Grazerin war mit ihrem E-Bike aus Richtung Innenstadt kommend über die Erzherzog-Johann-Brücke in Richtung Südtiroler Platz unterwegs. Ihren Angaben zufolge hätte die Ampel für den Fahrzeugverkehr noch blinkendes Grünlicht ausgestrahlt. Die Frau erlitt im Zuge eines Sturzes nach der Kollision leichte Verletzungen.

Angaben widersprechen sich

Die Verkehrsinspektion 1 (Tel. 059133/65-4110) sucht nun aufgrund der widersprüchlichen Angaben der beiden Unfallbeteiligten nach Zeugen des Unfalls.