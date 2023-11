Mit viel Liebe: Neues Wegkreuz in Weißenstein errichtet

Wegkreuze findet man überall in den Dörfern und in Städten, an Wegen und im freien Feld. Als Sinnbild christlichen Glaubens wurden diese Kreuze – teils aus Holz oder aus Stein – zur Erinnerung an irgendein besonderes Geschehen errichtet. Früher dienten sie Fuhrleuten, Pilgerern und Wanderern als Orientierungspunkt. Deshalb stehen die meisten auch an Weg- oder Straßenrändern, Weggabelungen oder Kreuzungen. In der heutigen Zeit werden nur noch selten neue Wegkreuze aufgestellt. Dieses neue Wegkreuz wurde „aus Dank für das bisherige Leben errichtet und grüßt jeden Tag beim Fortfahren und Heimkommen“, heißt es seitens der Gemeinde.