Toll! Grazer Kinderbetreuer erhalten 1.000 Euro-Prämie

Veröffentlicht am 9. November 2023, 16:46 / ©Pexels/ Natalie Bond

In einer Zeit, in der die Arbeits- und Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung ohnehin schon sehr anspruchsvoll waren, haben sich diese während der Coronazeit noch weiter verschärft. Das Kinderbetreuungspersonal, bestehend aus Pädagogen und Betreuern, stand vor einer besonders großen beruflichen Belastung.

1.000 Euro-Prämie und höheres Einstiegsgehalt

„Als Ausdruck unserer Wertschätzung für ihre harte Arbeit und ihr unermüdliches Engagement hat die Grazer Rathauskoalition zu Beginn dieses Jahres beschlossen, den städtischen Kinderbetreuern eine Prämie in Höhe von 1.000 Euro zu gewähren“, heißt es aus der Grazer Stadtregierung. Dieser Beschluss wird im kommenden Gemeinderat gefasst, nachdem die rechtliche Grundlage vom Land nun geschaffen worden ist. Zusätzlich wird ab Anfang des nächsten Jahres ein neues Gehaltsschema für Pädagogen in Kraft treten, welches ein um etwa 200 Euro höheres Einstiegsgehalt vorsieht.

Erfolgreicher „Grazer Weg“

„Mit dem sogenannten ‚Grazer Weg‘ zeigt Graz, wie effektive Maßnahmen schrittweise dazu beitragen können, langjährige Herausforderungen in der Kinderbetreuung zu bewältigen“, betont KPÖ-Personalstadtrat Manfred Eber. Im Juni 2022 wurde die Schaffung von zusätzlichen 54 Arbeitsplätzen im Bereich der städtischen Kinderbetreuung beschlossen, die mit einer jährlichen Finanzierung von 2,4 Millionen Euro einhergeht. Dies führte zur Einführung von Überschneidungsstunden während der Mittagszeit und einer spürbaren Zunahme von Vollzeitanstellungen. Bei den Pädagogen stieg die Quote der Vollzeitanstellungen von 64 Prozent auf 76 Prozent. Bei den Betreuern konnte die Anzahl der Beschäftigungsstunden von über 30 Stunden pro Woche nahezu verdoppelt werden, von 23 Prozent im Vorjahr auf aktuell 45 Prozent.