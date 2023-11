Schnee bis auf 600 Meter herunter: Wo es jetzt in Kärnten schneien soll

Nachdem es heute bereits relativ kühl war, wird es in den nächsten Stunden Niederschlag im gesamten Landesgebiet geben. Aufgrund der Temperaturen und der Stärke des Niederschlags erwartet die „GeoSphere Austria“ dann in Kärnten sogar den ersten Schnee deutlich unterhalb von 1.000 Metern. „Mit kräftigem Niederschlag könnte es etwa im Gailtal zum Morgen hin auch bis auf etwa 600 Meter herab schneien“, erklären die Meteorologen.

In der Nacht vor allem Oberkärnten betroffen

Vom Schneefall wird in der Nacht – vor allem dann nach Mitternacht – größtenteils Oberkärnten betroffen sein. Speziell in Richtung Süden dürfte der Niederschlag auch teils kräftig ausfallen, Schnee fällt ansonsten meist nur oberhalb von 1.000 bis 1.300 Metern. Auch am Vormittag dürfte der Niederschlag – dann jedoch in den mittleren und östlichen Landesteilen – noch anhalten. Dort fällt der Niederschlag oberhalb von 1.000 bis 1.400 Metern als Schnee. In Oberkärnten klingen sowohl Regen als auch Schneefall von Westen her bereits in den Morgen- und Vormittagsstunden ab.

Am Abend setzt Niederschlag dann wieder ein

Auch am Freitagabend sind wir dann aber nicht gefeit vor weiteren Niederschlägen. „Zum Abend hin und am Abend können von Westen und Nordwesten ausgehend gebietsweise noch einmal Regenschauer aufziehen, wobei die Schneefallgrenze mit kräftigen Schauern im Südwesten voraussichtlich auf etwa 1.000 Meter sinken kann. Mehr als fünf bis sieben Grad werden wir am Freitag in Kärnten nicht bekommen.