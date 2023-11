Schnee bis in Tallagen: Frau Holle schüttelt wieder ihre Kissen aus

Nachdem es heute bereits relativ kühl war, wird es in den nächsten Stunden Niederschlag im gesamten Landesgebiet geben. „In Richtung Freitagmorgen fängt es regional, leicht zu regnen an. Die Temperatur geht auf 1 bis 9 Grad zurück“, prognostizieren die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Schneefallgrenze sinkt

Am Freitag ist dann auch mit Schnee zu rechnen. „Schnee fällt im Norden der Steiermark bis auf 1000 Meter herab, sonst liegt die Schneefallgrenze zwischen 1200 und 1500 Meter Höhe“, fügt die GeoSphere Austria hinzu. Im Süden der Steiermark und in der Obersteiermark ist mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen gehen auf 5 bis 9 Grad zurück.

Schnee bis in Tallagen

Spannend wird es dann am Samstag. Da bringt Frau Holle Schnee bis in Tallagen. „Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf von 1000 Meter auf Talniveau“, so die Meteorologen. Hier und da wird es aber Auflockerungen geben und die Sonne wird scheinen. Für Kälte wird der starke Nordwestwind sorgen – die Tageshöchstwerte am Samstag erreichen zwischen 3 und 10 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2023 um 20:08 Uhr aktualisiert