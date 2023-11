Glühwein-Opening in Klagenfurt: So viel kostet er heuer

In Zeiten massiver Teuerung stellt sich häufig die Frage, was etwas kostet. So auch beim heutigen Glühwein-Opening, wo alle gespannt auf die Preise warteten, was denn der Glühwein, Glühmost und Punsch in diesem Jahr in Klagenfurt kosten werden. Nun haben wir die Antwort. Für Glühwein wird man in den kommenden Wochen 4,80 Euro bezahlen müssen, Glühmost kostet 4,30 Euro und der Apfel-Zimt-Punsch schlägt sich mit 4,10 Euro im Geldbörserl nieder. Damit sind die Preise auf dem selben Niveau, wie sie es auch im vergangenen Jahr waren.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten