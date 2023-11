Regen & Schnee: Dieses Wetter erwartet uns am Freitag

„In der Osthälfte ist es meist trüb und es regnet zeitweise, vor allem bis Mittag. In der Westhälfte des Landes gibt es örtlich Auflockerungen, hier aber dann besonders am Nachmittag regional Regenschauer“, wissen die Meteorologen von GeoSphere Austria. Mancherorts kommt auch wieder Frau Holle zu Besuch: Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.600 bis 1.200 Meter. In der Früh liegen die Temperaturen bei 1 bis 8 Grad, tagsüber steigen die Temperaturen auf maximal 6 bis 11 Grad an. Es weht ein schwacher Wind.