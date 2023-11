Klagenfurter Süpark feiert sein 25-jähriges Bestehen

Egal, ob Mode, Schmuck, Schuhe, Lebensmittel oder Elektronik: Im Südpark – Shopping Center werden die Klagenfurter nun schon seit 25 Jahren fündig. Insgesamt gibt es dort 72 Geschäftslokale, die keine Wünsche offenlassen! Darunter auch viele bekannte Ketten, wie Humanic, misterlady, A1, Tedi, Marionnaud, Libro oder Billa.

Vielfältiges Programm!

Den 25. Geburtstag feiert das Shoppingcenter mit einer großen Aktionswoche zwischen dem 6. und 11. November! Am Start sind auch einige Events. So fand am heutigen 9. November der diesjährige Gesundheitstag. Am morgigen Freitag ist dann die Region Weiz zu Gast im Südpark. Winzer und Schafbauern bieten zwischen 10 und 17 Uhr ihre Spezialitäten zum Verkosten an. Am 11. November folgt dann das große Kinder- und Familienfest, wo das bekannte ORF-OKIDOK-Team mit den beliebten Figuren Wickie, Heidi, Biene Maja und Willi Kinderaugen zum Leuchten bringen wird. Es ist also für jeden etwas dabei!