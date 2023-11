Energiewende: Steiermark präsentiert neues Förderpaket

„Wenn es um den Kampf gegen den Klimawandel geht, haben wir keine Zeit mehr zu verlieren“, betont Landesrätin Ursula Lackner. „Damit die Energiewende so rasch wie möglich gelingt, müssen wir auch bei der Technologie für die Nutzung der erneuerbaren Energiequellen weitere Fortschritte erzielen, damit wir diese künftig noch besser und effizienter nützen können.“ Daher hat das Land Steiermark in den vergangenen Tagen vier Förderungen ausgeschrieben, mit denen innovative Nutzungen in den Bereichen Photovoltaik, Wärmepumpen, Energiespeicher sowie nah- und Fernwärmenetze unterstützt werden.

Innovative Wärmepumpen

Wärmepumpen werden im Rahmen der Transformation der Energiewirtschaft eine zentrale Rolle spielen, um das Potential der Umgebungswärme nutzbar zu machen, die in Luft, im Boden, im Grundwasser und in der industriellen Abwärme steckt. Damit werden die Gesamteffizienz im Energiesystem wesentlich verbessert und derzeit ungenutzte Niedertemperaturquellen erschlossen. Im Zuge der Förderungen sollen vor allem Wärmepumpen in noch nicht etablierten Einsatzbereichen wie beispielsweise im Geschoßbau oder in Gewerbe- und Industrieanwendungen, die über den aktuellen Stand der Technik hinausgehen, gefördert werden.

Erhöhung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen

Die Fernwärmenutzung hat in der Steiermark eine lange Tradition und ist eine der wichtigsten Alternativen zu fossilen Einzelheizungen. Künftig wird insbesondere die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger, industrieller Abwärme und Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Bereich der Fernwärmebereitstellung von Bedeutung sein. Mit der Förderung soll dieser Transformationsprozess unterstützt und der Anteil Erneuerbarer sowie die Energieeffizienz in der Fernwärmversorgung erhöht werden.

Innovative Energiespeicher und innovative Systemintegration

Strom- und Wärmespeicher werden im Rahmen der Transformation der Energiewirtschaft elementare Faktoren für die Stabilisierung der Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen, zur Effizienzsteigerung von industriellen Prozessen und für Elektrofahrzeuge darstellen. Unterstützt werden vor allem Wärme- und Stromspeicher, die über den aktuellen Stand der Technik hinsichtlich eingesetzter Materialien, Nutzungsart oder Systemintegration hinausgehen, gefördert.

Ökofonds: Innovative Photovoltaik-Doppelnutzung

Die Dekarbonisierung der Energieversorgung erfordert einerseits, den Energieverbrauch zu senken, und andererseits den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energieträger. Gerade das Potenzial für die Nutzung der Sonnenenergie ist theoretisch wesentlich höher als der Energieverbrauch der Steiermark. Das Förderungsangebot unterstützt den Ausbau von innovativen Photovoltaikanlagen in Form einer Doppelnutzung von bereits versiegelten Flächen.