18-Jähriger starb bei Forstunfall im Bezirk Spittal

Veröffentlicht am 10. November 2023, 05:48 / ©FF Gödersdorf

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag, dem 9. November 2023, in einer Waldparzelle im Bezirk Spittal an der Drau ab. Ein 18-jähriger Rumäne war dort im steilen und unwegsamen Gelände mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei schnitt er mehrere Bäume mit einer Motorsäge um. Eine Verkettung unglücklicher Zufälle endete für den Forstarbeiter schließlich tödlich. Ein Baum fiel auf einen noch nicht zur Gänze umgefallenen Baum, prallte zurück und begrub den jungen Mann unter sich.

Arbeitskollegen versuchten ihn zu retten

Zwei Arbeitskollegen fanden den am Boden liegenden Mann und versuchten mit allen Mitteln ihn zu retten. „Sie schnitten den Baum ab, hoben den darauf liegenden Teil des Baumes weg und setzten die Rettungskette in Gang“, schildern die Einsatzkräfte. Jedoch kam für den 18-Jährigen jede Hilfe zu spät. „Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle“, heißt es seitens der Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2023 um 06:53 Uhr aktualisiert