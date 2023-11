45-Jährige wurde mit Messer attackiert: Mehrere Schnittwunden

Eine Polizeistreife sowie die Schnelle Interventionsgruppe wurden Donnerstagmittag zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Gries alarmiert. Dort soll eine 45-jährige Frau mit einem Messer angegriffen worden sein und sich nun mit ihrem 14-jährigen Sohn im Keller des Hauses verstecken.

Festnahme

Eine 31-jährige Rumänin wurde in der Folge wurde von Kräften der Schnellen Interventionsgruppe in der Wohnung festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz überstellt. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz erfolgte die Festnahme der Frau. Nach der Einvernahme wird sie in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden“, heißt es seitens der Beamten.

Messer in Wohnung versteckt

Das Tatmotiv ist derzeit Gegenstand von Erhebungen. Bislang konnte durch die Polizisten der Polizeiinspektion Karlauerstraße in Erfahrung werden, dass gegen die 31-Jährige eine einstweilige Verfügung besteht. Sie versteckte das zur Tat mitgebrachte Messer zunächst in der Wohnung, dieses konnte jedoch von Beamten der Polizeiinspektion Karlauerstraße gefunden und sichergestellt werden. Ihr 45-jähriges Opfer erlitt durch den Angriff mehrere Schnittwunden, sie musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2023 um 06:53 Uhr aktualisiert