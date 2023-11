Mädchen (12) am Zebrastreifen von Auto angefahren

Veröffentlicht am 10. November 2023, 06:50 / ©5 Minuten

Die 12-Jährige fuhr am Donnerstagabend mit ihrem E-Scooter über einen Zebrastreifen in der Lastenstraße in Leibnitz. Dabei wurde sie von einem Auto niedergestoßen. Der Lenker des Fahrzeuges stieg zwar aus dem Fahrzeug aus, nachdem das Mädchen von Zeugen versorgt wurde, setzte er seine Fahrt allerdings fort.

Polizei bittet um Hinwese

Die 12-Jährige wurde mit voraussichtlich leichten Verletzungen von ihrer Mutter in das Landeskrankenhaus Wagna gebracht. Die Polizei bittet nun um zweckdienliche Hinweise. „Der Lenker war vermutlich mit einem roten VW Golf oder Opel unterwegs“, so die Beamten.