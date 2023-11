Sechs Einbrüche im Juli: Diebstahl-Serie konnte geklärt werden

Die vorerst unbekannten Täter stehen im Verdacht zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 in Landwirtschaftstechnikbetriebe eingebrochen zu haben. Die Täter haben sich auf Motorsägen spezialisiert. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Zwei Festnahmen im Juli

Die bislang unbekannten Täter konnten nach intensiver Ermittlungsarbeit identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme des 50-Jährigen und des 40-Jährigen an. Am 6. Juli 2023 konnte der 40-jährige Bosnier aufgrund eines europäischen Haftbefehles in Italien festgenommen werden. Am 25. Juli wurde der 50-Jährige, ebenfalls aufgrund eines europäischen Haftbefehles, in Slowenien festgenommen.

Beschuldigten teils geständig

Beide Tatverdächtige wurden nach Österreich überstellt und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Beschuldigten sind zu den Vorwürfen teilweise geständig. Die Ermittlungen der Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark und die der Bezirke Graz-Umgebung, Deutschlandsberg und Weiz sind nunmehr abgeschlossen.