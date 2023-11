Kärntner Lehrkräfte zu Gast im Casineum Velden

Veröffentlicht am 10. November 2023, 09:27 / ©SLÖ Kärnten

Donnerstagabend lud der SLÖ Kärnten zu einer SUPER-Vision ins Casineum in Velden am Wörthersee ein. Am Programm standen kreative, literarische und musikalische Schwerpunkte. SLÖ-Kärnten Vorsitzende Ines Domenig freute sich über zahlreichen Besuch aus Politik und Bildungsverwaltung und den Kärntner Schulen. Mit dabei war unter anderem Landesrat Daniel Fellner (SPÖ).