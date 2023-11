Kärntner Florianis fahren gratis mit den Öffis in die Feuerwehrschule

Die Kärntner Feuerwehren bestehen aus rund 21.000 Mitgliedern. Und die besuchen die Lehrveranstaltungen der Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt. Dort gibt es wertvolle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Feuerwehrmänner und -frauen, welche die Basis für die korrekte Herangehensweise bei Einsätzen sicherstellt. Darum betont Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) die Wichtigkeit dieser Kooperation: „Der Kärntner Landesfeuerwehrverband und die Kärntner Linien sind beide unverzichtbare Organisationen des öffentlichen Lebens. Mit dieser einzigartigen Kooperation unterstützen wir nicht den Umstieg vom motorisierten hin zum öffentlichen Verkehr und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wir betonen damit auch die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung an der Kärntner Landesfeuerwehrschule und deren Wertigkeit in unserer Gesellschaft.“

Gutschein für die Fahrt zur Feuerwehrschule

Rund 5.000 Teilnehmende reisen zu den zirka 200 Lehrveranstaltungen der Landesfeuerwehrschule jährlich an. Nun erhalten die Kursteilnehmenden während ihrer Ausbildungszeit kostenlos einen ÖV-Gutschein. Dieser fungiert als Fahrkarte, welche zur Fahrt zwischen Wohnort und Feuerwehrschule berechtigt. Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin freut sich: „Gerade die letzten Monate haben die Kärntner Feuerwehren im hohen Maße gefordert.“ 500 Einsätze wurden allein in den vergangenen 1,5 Wochen verzeichnet. Um die immer schwieriger werdenden Einsätze rasch und sicher abhandeln zu können, sei eine fundierte Aus- und Fortbildung unumgänglich. „Umso erfreulicher ist es, dass wir mit der nunmehrigen Kooperation nicht nur das Umweltbewusstsein unserer Mitglieder sensibilisieren, sondern vielmehr eine kostenlose An- und Abreise zur Landesfeuerwehrschule mit den Kärntner Linien ermöglichen.“

Anreise mit Bus und Bahn

2024 ist zudem eine neue Bushaltestelle bei der Landesfeuerwehrschule geplant. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember und mit Inbetriebnahme der Koralmbahn Kärnten wird der Bahnhof Fischl wieder von der S-Bahn angefahren und die Feuerwehrschule auch mit dem Zug erreichbar. Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP): „Es freut mich umso mehr, dass mit dieser Kooperation künftig auch diejenigen unterstützt werden können, die sonst in schwierigen Situationen zur Verfügung stehen und mit viel Engagement und Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft Großartiges leisten und schon viele Menschen gerettet haben.“

Digitaler Abfahrtsmonitor installiert

Auch Reinhard Wallner, Sprecher der Kärntner Linien, betont die Wichtigkeit der Kooperation: „Wir, die Kärntner Linien, möchten mit dieser Kooperation ein Zeichen der Wertschätzung für die unentbehrliche Arbeit und den unermüdlichen Einsatz der Kärnten Feuerwehren setzen. Es wird dadurch ein wesentlicher Anstoß zur Unterstützung der Mindset-Änderung im Bereich des Mobilitätsverhaltens und des aktiven Klimaschutzes bei einer Zielgruppe von über 20.000 Feuerwehrkameraden in Kärnten gesetzt.“ Als erweitertes Service wurde auch bereits der Digitale Abfahrtsmonitor (DAM) im Eingangsbereich der Feuerwehrschule installiert. Mithilfe von Echtzeitdaten werden am Bildschirm die Abfahrtszeiten an den umliegenden Haltestellen angezeigt.

