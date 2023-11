Sanierung sorgt für Auf- und Abfahrtssperren auf der A10

Veröffentlicht am 10. November 2023, 11:48 / ©5 Minuten

Die Anschlussstelle Paternion-Feistritz auf der A10 Tauernautobahn wird erneuert. Zwischen dem 13. und 15. November ist daher weder die Abfahrt von Spittal kommend in Richtung Feistritz noch die Auffahrt von Feistritz in Richtung Spittal befahrbar. „Eine Umleitung erfolgt über die Raststation Feistritz“, informiert man seitens der ASFINAG. Von 15. bis 17. November, 12 Uhr, folgen dann die Arbeiten auf der Auffahrt von Feistritz kommend in Richtung Villach sowie auf der Abfahrt von Villach kommend. Hier führt die Umleitung über die A 10 Anschlussstelle Villach-West.