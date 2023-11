KMU-Roadshow des Senats der Wirtschaft fand ihren Abschluss

In Fürnitz

In Fürnitz fand die diesjährige KMU-Roadshow des Senats der Wirtschaft ihren Abschluss. Im Fokus stand der Fortschritt und die Technologisierung am europäischen Verkehrsknotenpunkt. Als Ehrengast sprach Nationalratsabgeordneter Peter Weidinger einige Grußworte. Die Eröffnung selbst erfolgte mit einer Firmenpräsentation durch Senator Rene Tarmastin, Geschäftsführer von LHI Euronationale Spedition GmbH, der neue Wege für internationale Kooperationen zur Verringerung der Leerfahrten europäischer Güterzüge aufzeigte. Julia Feinig-Freunschlag, Geschäftsführerin der LCA Süd GmbH, präsentierte anschließend die Innovationsprojekte und den Entwicklungsstand des „1. Europäischen Schienenzollkorridors“ am Standort.

Podiumsdiskussion

Das Highlight bildete die von Senator Christoph Stieg, Gründer und Geschäftsführer der PERFACT Consulting GmbH, moderierte Podiumsdiskussion mit Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), Senator Franz Kreuzer, Senator Bernhard Gily und Senator Werner Kraus über zukunftsweisende Strategien für den Einsatz alternativer Energien und die Effizienzsteigerung in der Eisenbahnlogistik unter Verwendung digitaler Technologien diskutierten. Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass bei der laufenden Digitalisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft vor allem auf die Menschen nicht vergessen werden darf. „Zehn Prozent Digitalisierung, 90 Prozent Transformation“, diese Forderung wurde bei allen Veranstaltungen wiederholt in den Fokus der Diskussion gerückt. Der SENAT DER WIRTSCHAFT bedankt sich herzlich bei den Gastgebern in diesem Jahr und nicht zuletzt allen Teilnehmern für ihr Kommen und ihre wertvollen Beiträge zu dieser inspirierenden Eventreihe.

