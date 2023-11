Mit Schwung ins Wochenende: Reiteralm eröffnet die Saison 2023/24

Am heutigen Freitag, dem 10. November 2023, startete die Skisaison auf der Reiteralm in die nächste Saison. Die Seilbahnen sind von Montag bis Freitag ab 8.30 Uhr und am Wochenende bereits ab 7.45 Uhr für Skifans in Betrieb. Skipässe sind direkt an den Kassen erhältlich, die täglich geöffnet sind. Ein Tagesticket kostet für Erwachsene 37 Euro Jugendliche zahlen 30 Euro und 19 Euro für die kleinen Skifahrer.

Mit 10. November geöffnet: Seilbahnen und Lifte: 8er Gondelbahn Preunegg Jet (als Zubringerbahn)

6er Sesselbahn Schoberbahn Pisten: Nr. 5, Holzer Abfahrt (oberster Bereich, Verbindung zu Schoberbahn)

Nr. 6, Schober Abfahrt