„Versuchen alles“: Polizei stemmt sich gegen Villacher Diebstahlwelle

Bereits vor einigen Monaten hat es einen großen Einbruch in einen Fahrradkeller in Villach gegeben.

Gerade in der Nacht auf gestern hat ein größerer Diebstahl in Villach stattgefunden, wo es mehrere zehntausend Euro Schaden gegeben hat – wir haben berichtet. Auch ist es erst wenige Monate her, als Unbekannte in einen Radkeller in Villach eingebrochen sind und hochpreisige Räder äußerst professionell mitgehen ließen, wie wir berichteten. Nun hat sich noch ein Leser bei uns gemeldet – auch bei ihm wurden in den vergangenen Tagen Räder gestohlen.

„Tiefgaragentor ist seit letzter Woche kaputt“

„Auch mir wurden drei Räder aus der Tiefgarage gestohlen, das Rad von einem Nachbarn ist auch weg“, erklärt der Leser gegenüber 5 Minuten. Der Schaden sei auch hier, in Völkendorf, bei deutlich mehr als 10.000 Euro zu verorten. Die Räder seien am Tiefgaragenplatz an einem Metallregal angehängt worden. „Die Einbrecher haben das Regal zerschnitten und mein E-Bike samt Absperrer mitgenommen. Bei den beiden anderen Rädern liegt der aufgeschnittene Absperrer noch da“, so der Mann. Einbruchsspuren würde es nicht geben, „weil das Tiefgaragentor seit Dienstag letzter Woche kaputt und permanent offen ist“. Die Polizei bestätigt gegenüber 5 Minuten den Fall.

Nun sollen „große Maßnahmen“ gesetzt werden

Der Präventionsbeamte der Polizeiinspektion Auen erklärt im Gespräch mit 5 Minuten, dass man sich nun mit den Hausverwaltungen in Verbindung setze, um Präventionsarbeit zu leisten. „Wir versuchen alles“, erklärt er. Dazu brauche es aber auch die Unterstützung von den Leuten. Diese will man durch Informationsblätter, Aushänge und Begehungen erreichen. „Hundert prozentig sicher ist es nie, wenn man das Rad in der Tiefgarage versperrt“, meint er weiter. Um ein weiteres ansteigen der Diebstähle zu verhindern, wolle man nun eben „große Maßnahmen“ setzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2023 um 15:58 Uhr aktualisiert