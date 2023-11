Ein „Risikokeiler“, der bei einem Angriff, wenn er in die Enge getrieben wird, durchaus Menschen schwer verletzen kann. Der Keiler lief vor einiger Zeit dem Villacher Harald Rohrer vor die Wildkamera. „Um 3 Uhr früh, Wildschweine sind genauso nachtaktiv wie der Wolf, also schwer zu bejagen“, so Rohrer. Und: „Welcher Mensch treibt sich um diese Zeit schon im Revier herum“, fragt er sich. Übrigens: Genau diese Kamera filmte, wie berichtet, an der Stelle vor einigen Monaten einen Wolf, der gerade ein Rehkitz geschlagen hatte und noch im Fang trug. Es tut sich also was im Revier des Villachers.

„Wölfe sind viel zu schlau“

Besonders die Wildsau hat es ihm angetan. „Also wenn der Keiler zur selben Uhrzeit noch mal ausgelöst hätte, wäre ich glatt aufgestanden und auf den Burschen angesessen“, so Rohrer. Allein: Den Gefallen erwies ihm weder Wolf noch Schwein. Was Rohrer zu Wölfen noch einfällt: „Den Wolf mit Schuss´ und Schonzeit ins Jagdgesetz aufzunehmen, soll bloß niemanden einfallen, denn ab dann müssten die Jäger für jeden Riss am Weidevieh, den der Wolf anrichtet, aus ihrer Tasche zahlen, so ist das leider geregelt“, bedauert er, dessen Blut schon längst nicht mehr in Wallungen gerät, wenn wieder ein Mal ein Wolf in die Kamera läuft. „Die gestandenen Wölfe sind viel zu schlau und meiden die Nähe des Menschen. Wäre es erlaubt, wären sie ohnehin so gut wie nicht zu bejagen.“

Vielfältiges Naturerlebnis

Federauen und die Napoleonwiese sind ohnehin ein einmaliger Biotop: Neben Wolf und Wildschwein sind dort noch Goldschakale, Waschbären und Marderhunde unterwegs. Auch die Krähen müssen aufpassen: Dort droht nachts Gefahr von oben. Jedes Jahr nistet ein Uhupärchen in der Gegend.