„Ich habe genug“: Pörtschacher Kontrollausschuss-Obmann legt Amt zurück

„Jetzt habe ich endgültig genug.“ Mit diesen Worten hat der Pörtschacher Gemeinderat der Grünen, Erich Göbl, am 8. November in der Gemeinderatssitzung nach über acht Jahren sein Amt als Kontrollausschuss-Obmann zurückgelegt. Gemeinderat wolle er weiterhin bleiben. Auslöser für den Schritt war, dass „die Bürgermeisterin wiederholte Fragen zu Kostenüberschreitungen bei der Renovierung der Volksschule zurückwies“, heißt es in einer Aussendung der Grünen.

©Grüne / kk Erich Göbel

„Empfehlungen werden ignoriert“

Er hatte in seiner Rücktrittsrede kritisiert, „dass dem Ausschuss Informationen nicht übergeben und Empfehlungen ignoriert werden“. „Wie soll ich denn so arbeiten?“, fragt Göbl. Zu viel sei es ihm geworden, als die Bürgermeisterin „die öffentliche Stellungnahme verweigerte“, die „deutliche Kostenüberschreitung“ in der Causa Volksschulrenovierung betreffend.

„Wir weren weiterhin Transparenz einfordern“

Er habe als Obmann sein bestes getan, um Schaden von der Gemeinde abzuwenden. Es gab parteiübergreifenden Applaus und Dank für seine Arbeit, heißt es in der Aussendung der Grünen weiter. Die Nachfolge tritt nun umgehend Gabriele Hadl (Grüne) an. „Wir werden weiterhin Transparenz einfordern“, erklärt sie.