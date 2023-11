Topspiel in der Bundesliga: Hartberg fordert SK Rapid heraus

Am morgigen Samstag findet in der Profertil Arena Hartberg das mit Spannung erwartete Topspiel der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga statt. Der TSV Egger Glas Hartberg, aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, tritt gegen den Österreichischen Rekordmeister SK Rapid, der den sechsten Platz belegt, an. Anpfiff ist um 17 Uhr, und Schiedsrichter Christopher Jäger aus Salzburg wird das Spiel leiten.

Formstarkes Duell

Beide Teams gehen in bestechender Form in die Begegnung. In den letzten acht Ligaspielen musste der TSV lediglich eine Niederlage hinnehmen, während Rapid in den letzten neun Pflichtspielen ohne Misserfolg blieb. Das erste Saisonduell endete mit einem 1:0-Sieg für Hartberg in Hütteldorf.