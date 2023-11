„Bleibt’s mutig“: So bedankt sich Melissa Naschenweng bei ihren Fans

„Meine liebe Bergbauernfamilie.“ Mit diesen Worten startet Melissa Naschenweng ein Facebook-Posting, mit dem sie sich bei ihren Fans „für eine unglaubliche Konzertsaison“ bedanken möchte. „In Zeiten wie diesen ist es nicht selbstverständlich, dass ihr euch immer noch so zahlreich Konzerttickets kauft. Ich weiß das sehr zu schätzen und bin stets bemüht, euch eine coole Show zu bieten“, schreibt der Lesachtaler Schlagerstar.

„A Kompliment an eich“

In ihrem Posting greift sie auch den tragischen Verlust ihrer Oma wieder auf und dankt sowohl den Fans, dass sie sie „aufgefangen haben“, als auch ihrer Band und den Technikern, die sie „rundum glücklich“ machen würden. Angehängt an das Posting ist auch noch ein Youtube-Video, das einen Auftritt am Wörthersee zeigt, wo sie „Kompliment“ spielt. Anfangs spricht sie noch zum Publikum und fordert es auf, mutig zu bleiben. „A Kompliment an eich. Bleibts wie ihr seids“, schreibt sie abschließend noch in ihrem Posting.

