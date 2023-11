Wow: Großer Ansturm bei VSV-Autogrammstunde

Veröffentlicht am 10. November 2023, 17:30 / ©5min.at

Besonders erfreulich war die großzügige Geste, dass die ersten 50 Fans, die sich am Freitag zur Autogrammstunde einfanden, einen kostenlosen VSV-Adventskalender erhielten. Und das ganze sogar mit den Autogrammen ihrer Lieblingsspieler!

Eine einzigartige Gelegenheit

Die Location für das Event war die Kärntnermilch Genuss Meierei in der Industriestraße 3 in Villach. Dort hatten die Fans die einzigartige Gelegenheit, einige der Eishockeystars des VSV persönlich zu treffen und sogar den Mannschaftsbus zu besichtigen.

Autogramme & Fotos

Die Autogrammstunde fand von 14 bis 15 Uhr statt. Ein regelrechter Ansturm von Fans, darunter viele Kinder und Erwachsene, strömte herbei, um Autogramme zu ergattern, Fotos mit den Sportlern zu machen und sich in kurzen Gesprächen auszutauschen. Der VSV schreibt auf seiner offiziellen Facebookseite: „Vielen Dank an Kärntnermilch für eine schöne Veranstaltung für und mit unseren Fans und vielen Dank an alle, die gekommen sind, um ihre Lieblingsspieler zu sehen“.

