Becherchaos am Alten Platz: Die Schattenseite des Glühwein-Openings

Ein Foto geht aktuell durch die sozialen Medien. Wie die Instagram-Seite „klagenfurt_elite“ in der Story zeigt, offenbart sich nach dem gestrigen Glühwein-Opening in Klagenfurt ein wahres Becherchaos, das den Alten Platz nahezu überflutet. Zahlreiche Becher wurden nach dem Glühwein-Opening einfach achtlos auf den Boden geworfen und dort liegen gelassen. Die feuchtfröhliche Feier des Glühwein-Openings hat noch in der Nacht auf heute also auch seine Schattenseite gezeigt. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie viel der Glühwein, Glühmost und Punsch dieses Jahr in der Landeshauptstadt kosten, erfahrt ihr das hier.