Nach einem Monat: Lettische Feuerwehr-„Praktikanten“ fahren wieder heim

Veröffentlicht am 10. November 2023, 19:45 / ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Die Klagenfurter Berufsfeuerwehr hat vor einem Monat Verstärkung aus Lettland bekommen. Eduards Niklāvs und Arnis Strumskis sind zum Praktikum in die Kärntner Landeshauptstadt gekommen – wir haben berichtet.

„Wir wünschen für die Zukunft alles Gute“

„Nach einem Monat grenzüberschreitendem Praktikum hat die Belegschaft der Berufsfeuerwehr die Kameraden aus Lettland heute verabschiedet“, berichtet nun die Berufsfeuerwehr Klagenfurt auf Facebook. Die beiden lettischen „Praktikanten“ haben also wieder den Heimweg angetreten. Allerdings nicht ohne etwas in der Tasche: Als Andenken haben sie nämlich von Branddirektor Herbert Schifferl noch ein kleines Geschenk überreicht bekommen. Abschließend schicken sie den beiden noch einen Gruß mit in ihre Heimat: „Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.“