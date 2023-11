Toller Auftritt von Uli Striednig beim „Obala-Ultratrail“ in Slowenien. Die LAC-Klagenfurt- Ultralangstrecklerin holte sich über die 35 Kilometer Wegstrecke mit 1.000 Höhenmetern in 3:38:11 Stunden den dritten Platz in der Frauenwertung. In ihrer Altersklasse lief es für die 60-Jährige noch besser, da holte sie sich den Sieg.