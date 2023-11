Nordwestwind bringt Wetterumschwung: Das erwartet die Steirer am Samstag

Veröffentlicht am 10. November 2023, 21:40 / ©5 Minuten

In der Obersteiermark bringt eine kräftige, nordwestliche Strömung einen Wetterumschwung. Die anfänglich dichten Wolken lockern auf, und die Sonne gewinnt an Präsenz. Am Nachmittag können im Norden kurzzeitige Regenschauer auftreten, begleitet von einer Senkung der Schneefallgrenze von 1200 Meter auf 800. Ein starker, kalter Nordwestwind beeinflusst vor allem den Norden, während er im Süden abgeschwächt zu spüren ist. Die Tageshöchstwerte bewegen sich von Nord nach Süd zwischen 3 und 10 Grad, wie die Geosphere Austria verlautet.