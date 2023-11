Wechselhaftes Wetter am Samstag: Wolken, Regenschauer und Sonne im Mix

Am Samstag erwartet Kärnten einen wechselhaften Wetterverlauf. In den östlichen Landesteilen halten sich am Vormittag noch dichte Wolken, begleitet von letzten Regenschauern, die oberhalb von 1000 Metern in Schneeschauer übergehen können. Im Westen setzt sich hingegen rasch die Sonne durch, beeinflusst vom Nordföhn. Ab Mittag lockern die Wolken auch im Osten auf, und zeitweise scheint die Sonne. Der Nachmittag verspricht im Westen sonniges Wetter, abseits des Tauernhauptkamms. Lebhafter, kühler Nordwind sorgt in den Föhntälern im Norden für frische Luft. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 6 und 9 Grad, laut der Geosphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2023 um 21:44 Uhr aktualisiert