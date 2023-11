Auf frischer Tat ertappt: Ladendiebe sind jetzt in Schubhaft

Veröffentlicht am 10. November 2023, 22:08 / ©fotolia.com

Heute am späten Nachmittag, gegen 17 Uhr, konnte ein Ladendetektiv in einem Klagenfurter Einkaufcenter zwei Männer aus Rumänien (25 und 26 Jahre alt) auf frischer Tat ertappen, als diese Kleidungsstücke stahlen. Mit einem speziellen Haken lösten sie die Diebstahlsicherungen. Die alarmierte Polizei hat die beiden vorläufig festgenommen und zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion gebracht. In weiterer Folge wurde über beide Männer Schubhaft verhängt und sie wurden ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert.