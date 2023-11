Glasfaserausbau: Schnelles Internet für die Gemeinde Maria Wörth

Veröffentlicht am 11. November 2023, 07:47 / ©Magenta Telekom | Peter Just

Damit weiten Magenta und der Ausbaupartner Alpen Glasfaser GmbH die Glasfaseroffensive bis nach Kärnten aus. Glasfaser ermöglicht mit bis zu 1.000 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit die zuverlässigste und schnellste Verbindung im Vergleich zu anderen Übertragungswegen und steigert den Wert der Immobilie.

Schnelles Internet als Urlaubsvoraussetzung

Als erste Gemeinde in Kärnten bekommt Maria Wörth ein wesentliches Upgrade auf ultraschnelles Glasfaser-Internet von Magenta. Davon profitieren nicht nur über 500 Haushalte und Betriebe – es ist auch eine zukunftssichernde Investition für den Tourismus in der Region. Der Bedarf an schnellen Internetverbindungen steigt auch bei Urlaubern, zeigte die Digitalisierungs-Strategie für den Österreichischen Tourismus der WKO¹ schon 2017. Darin wird deutlich, dass eine funktionierende, schnelle Internetverbindung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein muss. Vom Glasfaserausbau am Wörthersee profitieren also Anwohnerinnen und Anwohner, die lokale Wirtschaft und der Tourismus gleichermaßen.