Ölkäfer im Anflug auf die Steiermark

Alle heimischen Ölkäfer leben parasitisch an solitären Wildbienen oder Wespen und werden daher meist selten beobachtet. Dabei handelt es sich stets um Zufallsfunde, denn die erwachsenen Käfer sind nur kurze Zeit im Jahr zu beobachten – meist nur in Form von Einzelindividuen. Umso mehr kann von Glück gesprochen werden, dass eine Mitarbeiterin des Universalmuseums Joanneum auf ihrem Balkon im ersten Stock in Graz-Andritz am 21. August von einem Seidenbienen-Ölkäfer angeflogen wurde und diesen fotografisch dokumentierte. Nur drei Tage später erfolgte eine weitere Sichtung in Graz. Diesmal glückte einem Studenten des Institutes für Biologie der Universität Graz eine Fotodokumentation des Käfers im Botanischen Garten. Beide Fotos wurden auf die weltweit führende Meldeplattform iNaturalist hochgeladen und von Spezialisten schnell als Besonderheit erkannt.

Experten erklären

„Neufunde wie dieser zeigen, dass es sich lohnt, genau hinzusehen und auch den kleinen Tieren Beachtung zu schenken. Ölkäfer haben eine komplexe Ökologie und sind relativ selten. Diesen schönen Käfer direkt auf meinem Balkon anzutreffen, war ein besonderes Erlebnis“, so Tamara Polt vom Studienzentrum des Naturkundemuseums, welche den Käfer zum ersten Mal entdeckte. Christian Berg, Wissenschaftlicher Leiter des Botanischen Gartens erklärt: „Der Botanische Garten der Universität Graz ist einer der artenreichsten und am besten untersuchten Grünräume der Stadt. Besonders die enorme Vielfalt an Wildbienen ist gut bekannt. Insektenforscher und Studierende des Instituts für Biologie machen hier immer wieder interessante Beobachtungen, in die sich der Neufund dieses Ölkäfers durch einen Studenten unseres Instituts nahtlos einreiht.“

Zur Biologie des Seidenbienen-Ölkäfers

Der optisch attraktive, etwa 12 Millimeter kleine Ölkäfer lebt parasitisch an der Efeu-Seidenbiene, welche sich in den letzten Jahrzehnten stark von Süd- und Südwesteuropa nach Nordosten ausgebreitet hat – und mit ihr der Ölkäfer. Ein trächtiges Weibchen legt bis über 300 Eier wahllos in der Vegetation ab. Die nach zwei bis drei Wochen schlüpfenden Larven locken, sehr wahrscheinlich durch chemische Duftstoffe, männliche Efeu-Seidenbienen an, auf die sie in weiterer Folge klettern. Erst bei der Paarung der Bienen wechseln die Ölkäferlarven auf das größere Bienenweibchen und gelangen so in dessen Bodennest. Dort fressen sie in den Brutkammern der Biene den angelegten Pollen und Nektarvorrat. Im darauffolgenden Jahr schlüpfen die erwachsenen Käfer aus dem Boden, suchen ihren Geschlechtspartner und der Zyklus beginnt von Neuem.