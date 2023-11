Gefährliche Aktion: „Klagenfurts Batman“ springt von Kran am Neuen Platz

Veröffentlicht am 11. November 2023, 09:51 / ©klagenfurt_elite/instagram

In den Sozialen Medien wird er als „Klagenfurts Batman“ bezeichnet. Schon in den vergangenen Jahren sorgten seine waghalsigen Sprünge immer wieder für Schlagzeilen. So sprang der Unbekannte unter anderem bereits vom Klagenfurter Stadtpfarrturm oder dem Fernheizkraftwerksturm, 5 Minuten berichtete. Jetzt hat er es wieder getan!

Basejumper springt von Kran

Seit Samstagmorgen kursiert erneut das Video eines gefährlichen Sprunges in den Sozialen Medien. Es soll sich dabei eben um jenen Basejumper handeln, der bereits vom Klagenfurter Stadtpfarrturm sprang. Dieses Mal sprang der Unbekannte von einem hohen Kran und landete am Neuen Platz, wie Videos und Fotos auf der Instagramseite klagenfurt_elite zeigen. Am höchsten Punkt des Krans ließ er sich im wahrsten Sinne des Wortes fallen und segelte über Klagenfurts Straßen hinab auf den Neuen Platz, wo er neben dem Lindwurm landete.

Illegal und extrem gefährlich

Das Video zu der gefährlichen Aktion bekam in kürzester Zeit bereits über 1.000 Likes. Aber Achtung, diesen “Extremsport” solltet ihr besser nicht nachmachen. Das sogenannte Basejumping, ist das Fallschirmspringen von festen Objekten wie Felswänden, Brücken oder eben Gebäuden. Es ist um ein Vielfaches gefährlicher als „normales“ Sportfallschirmspringen und in Österreich daher auch verboten. Auch mehrere Internetuser sehen die Videos kritisch: „Da kann es viele Nachahmer geben, die dann einfach unerfahren so etwas machen.“

