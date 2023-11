Tolle Aktion: Bei diesem Adventmarkt gibt es gratis Punsch und Glühwein

Veröffentlicht am 11. November 2023, 13:42 / ©Werner Krug

Mit einer ganz besonderen Aktion startet das Parkhotel noch vor allen anderen in den Grazer Advent: Schon am Freitag – und damit einen Tag vor dem offiziellen Start in Graz – öffnet der PRATO Advent im idyllischen Rosengarten im Innenhof des Parkhotels mit gratis Punsch und Glühwein für alle. Das Advent Opening findet von 17 bis 22 Uhr statt. Highlight des versteckten Adventmarktes sind ein acht Meter hoher Lichterbaum, offenes Feuer, kuschelige Felle und ein Funkeln tausender Lichter, das dem Rosengarten einen romantisch vorweihnachtlichen Zauber verleiht. Geöffnet haben wird der Markt bis 30. Dezember täglich von 17 bis 22 Uhr (Geschlossen: 24. bis 27. Dezember).

Weitere „Schmankerl“

Neben dem originalen PRATO Glühwein nach dem 160 Jahre alten Rezept der Katharina Prato, Schilcherglühwein und Orangenpunsch geht es bei diesem Adventmarkt auch kulinarisch hochwertig zur Sache. Köstlichkeiten wie Kartoffelschaumsuppe mit Trüffel oder Bratapfel im Glas werden aus der Hauben gekrönten Parkhotel-Küche des Restaurants Florian sowie aus der Goldenen Birn serviert. Dazu gibt es auch ganz Spezielles wie Champagner und Kaviar. Hinter dem Adventmarkt, der erst im 2022 eröffnet wurde, stehen Parkhotel Gastgeber Philipp Florian sowie der Grazer Unternehmer Michael Pöcheim-Pech, der seinen PRATO Adventstand zusätzlich auch wieder im Joanneumsviertel betreiben wird. „Der Grazer Advent hat sich in den vergangenen Jahren zu einem touristischen Highlight entwickelt und bietet quer durch die Stadt wunderbare Märkte und Attraktionen. Mit den PRATO Advent im Rosengarten wollen wir das Gesamtangebot der Stadt noch attraktiver machen“, sagen die beiden.