Christiane Ogris ist Wehrpolitische Kärntnerin 2023

Neben zahlreichen weiteren Ehrengästen stellten sich in der GOËSS-Kaserne auch Landeshauptmann Peter Kaiser, sein Stellvertreter Martin Gruber, Landesamtsdirektor Dieter Platzer sowie dessen Stellvertreter Markus Matschek ein. Sie sind sich der Bedeutung des Bundesheeres die Sicherheit unseres Bundeslandes betreffend bewusst. So betonen Kaiser und Gruber: „Die gute Kooperation und jeder damit verbundene Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten trägt dazu bei, dass das Bundesheer mittlerweile den wohl höchsten Stellenwert in der Bevölkerung genießt.“ In feierlichem Rahmen wurde Christiane Ogris, Protokoll-Chefin des Landes Kärnten, zur Wehrpolitischen Kärntnerin, des Jahres gekürt.

©LPD Kärnten/Krainz ©LPD Kärnten/Krainz ©LPD Kärnten/Krainz

Als Anerkennung für die professionelle und tatkräftige Unterstützung bei der Organisation des Militärmusikfestivals im Frühjahr diesen Jahres wurde Christiane Ogris, Chefin des Protokolls des Landes Kärnten, zur Wehrpolitischen Kärntnerin 2023 gekürt. In seiner Laudatio hob Ralf Gigacher, Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit im Militärkommando Kärnten, die hervorragende Zusammenarbeit mit Ogris und ihrem Team hervor. LH Kaiser und LHStv. Gruber gratulierten ganz herzlich zu dieser ganz besonderen Auszeichnung.

Erster Ansprechpartner in Sachen Sicherheit

Als Anlass für einen Rückblick auf die vergangenen 60 Jahre Militärkommando Kärnten sowie einen kurzen Ausblick nutzte Eder den Festempfang. „Bis heute ist das Militärkommando der erste Ansprechpartner wenn es um die Sicherheit des Bundeslandes geht und führend bei Assistenz- und Katastropheneinsätzen. Darüber hinaus bereiten wir uns auch auf Führungsaufgaben in der Landesverteidigung vor“, so Eder, der das Kommando in Kärnten erst am 1. September diesen Jahres übernommen hatte.

Zahlreiche Ehrengäste

Unter den zahlreichen Ehrengästen wurden auch die beiden Vertreter der Kirche Superintendent Manfred Sauer und Monsignore Emmanuel Longin, der slowenische Generalkonsul Anton Novak, Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider und NAbg. Petra Oberrauner begrüßt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2023 um 13:57 Uhr aktualisiert