Ein Tag mit den Biathlon-Stars: Der „nordic skills day“ in Hohentauern!

Der „nordic skills day“ ist ein exklusives Event, bei dem Wintersportbegeisterte die Chance haben, Seite an Seite mit Biathlon-Legenden wie Christoph Sumann, Daniel Mesotitsch und Julian Eberhard zu trainieren.

Einer der beliebtesten TV-Sportarten

Biathlon wird an diesem Tag für die Teilnehmer erlebbar. Die prominenten Instruktoren, allesamt mehrfache WM- und Olympiamedaillengewinner, bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf der Loipe und am Schießstand zu testen. Christoph Sumann, ein Steirer, erklärt die Einzigartigkeit des Events: „Veranstaltungen in dieser Form werden in Österreich kaum angeboten, obwohl Biathlon im Winter zu den beliebtesten TV-Sportarten zählt. Diese Lücke schließen wir mit dem nordic skills day und machen Biathlon damit erlebbar.“

Auf rund 1.200 Metern Seehöhe

Das ganztägige Programm umfasst nicht nur Trainingseinheiten in der Skating-Technik und am Laser-Schießstand, sondern auch individuell abgestimmtes Testmaterial vom nordischen Weltmarktführer Fischer. Ein Wachskurs des österreichischen Wachsspezialisten HWK rundet das Biathlon-Erlebnis auf rund 1.200 Metern Seehöhe ab.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, und die Nachfrage ist groß. Martin Kohlbacher, der Veranstalter, freut sich über die stetig wachsende Beliebtheit des nordic skills day: „Der nordic skills day hat sich bei Wintersport-Fans in Österreich und Deutschland bereits einen Namen gemacht, das zeigen die Anfragen auch in den Sommermonaten. Wir freuen uns, auch diesen Winter wieder ein in der Form einzigartiges Programm mit einem hochkarätigen Trainerteam bieten zu können.“ Langlauf-Begeisterte und Biathlon-Fans können sich ihren Platz für 125 Euro pro Person sichern.

Mehrere Siege

Mit insgesamt 23 Weltcup-Siegen und 14 WM- und Olympiamedaillen gehören Sumann, Mesotitsch und Eberhard zu den erfolgreichsten Biathleten Österreichs. Weitere Informationen und Anmeldung finden Interessierte unter www.nordic-skills.at. Ein unvergessliches Wintererlebnis und die Möglichkeit, von den Besten zu lernen, warten auf alle Teilnehmer des nordic skills day in Hohentauern.