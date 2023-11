„Große Trauer“: Ehemaliger Klagenfurter Gemeinderat verstorben

In „großer Trauer“ wird nun verkündet, dass der ehemalige Gemeinderat Klagenfurts, Reinhold Gasper, am gestrigen Freitag, den 10. November, verstorben ist. Gasper wurde am 14. März 1938 in Klein St. Paul, im Görtschitztal, geboren. Im Zuge seiner beruflichen Laufbahn hat er einige Erfindungen gemacht, die mittels Patent weltweit geschützt wurden. In seiner Freizeit setzte er sich vor allem für den Umweltschutz ein und betrieb intensiv Geschichtsforschung.

Mit den Grünen in den Gemeinderat

1983 hat er dann begonnen, sich für die Grünenbewegung zu engagieren und wurde auch Gründungsmitglied der VGÖ (Vereinte Grüne Österreichs). Erste Erfolge stellen sich schon 1985 mit einem Sitz im Klagenfurter Gemeinderat ein. Später wurden daraus zwei und schließlich auch ein Stadtratssitz 2003. Während seiner Tätigkeit als Gemeinderat, hat er mehr als 1.700 Anträge eingebracht, von denen mehr als ein Drittel auch verwirklicht wurde.

Gewichtiger Name auch als Hobbyhistoriker

Einen gewichtigen Namen hat er sich auch als Hobbyhistoriker gemacht, dabei hat er auch zwei Bücher geschrieben und veröffentlicht. Viele Gedenktafeln und Straßenbenennungen gingen auf seine Initiative zurück. 22 Naturdenkmäler wurden auf sein Betreiben hin unter Schutz gestellt. Zudem hat er sich auch auf den Ausbau des lückenhaften Klagenfurter Radwegenetzes eingesetzt. Nun ist er im 86. Lebensjahr verstorben und hinterlässt seine Ehefrau, drei erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder