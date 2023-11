Stadt Graz investiert in FAIR FUTURE Bio-Knoblauch und mehr

Veröffentlicht am 11. November 2023, 15:01 / ©pixabay

Durch die Entwicklung von Strategien und konkreten Maßnahmen, insbesondere durch die Vermarktung von marktfähigen Produkten wie dem FAIR FUTURE Bio-Knoblauch, ermöglicht der Verein vielen sozial und wirtschaftlich benachteiligten Menschen ein eigenes Einkommen.

Basisförderung in Höhe von 25.000 Euro

Der Verein hat sich erfolgreich um eine Basisförderung für das Jahr 2023 bei der Stadt Graz in Höhe von 25.000 Euro beworben. Zusätzlich wurde beim Land Steiermark um Unterstützung in Form einer Bedarfszuweisung für die Jahresaktivitäten 2023 angefragt. Mit großer Freude wurde nun bekannt gegeben, dass die Steiermärkische Landesregierung in ihrer vorangegangenen Sitzung der Stadtgemeinde Graz eine Bedarfszuweisung von 40.000 Euro für den Verein „EUROPEAN NEIGHBOURS“ bewilligt hat.

Gesamtförderung in Höhe von 65.000 Euro

In der heutigen Stadtsenatssitzung wurde daher einstimmig beschlossen, den Verein „EUROPEAN NEIGHBOURS“ im Jahr 2023 mit einer Gesamtförderung in Höhe von 65.000 Euro zu unterstützen. Diese finanzielle Unterstützung wird dazu beitragen, die visionären Ziele des Vereins weiter zu verfolgen und nachhaltige Arbeitsplätze für die Roma-Bevölkerung im Bereich der Landwirtschaft zu schaffen.