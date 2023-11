Pongo Film dreht faszinierende Doku über Max Reisch

Der Film verfolgt die Spuren von Max Reisch auf seiner Reise durch das mediterrane Europa bis in die Wüste und wird mit Spielfilmsequenzen angereichert sein.

Wirtschaftlicher Effekt für Graz:

Die Kosten für Regie, Drehbuch und Kameraverleih belaufen sich auf etwa 36.000 Euro. Alle Ausgaben werden in Graz getätigt, was einen positiven wirtschaftlichen Effekt für die Stadt bedeutet.

Ausstrahlung und Verwertung:

Der Film wird in zwei Teilen auf Servus TV und in der Mediathek von Servus TV ausgestrahlt.Es wird angestrebt, den Film zusätzlich über Red Bull Media House zu vermarkten. Der Produzent Michael Reisch hat sich an die Film Commission Graz gewandt und um finanzielle Unterstützung in Höhe von 15.000 Euro gebeten. Diese Bitte wurde vom Stadtsenat einstimmig gewährt.