Hohe Stromkosten? Diesen 200 Euro-Bonus gibt es noch

Die Stromkosten sind in Österreich in den vergangenen eineinhalb Jahren geradezu explodiert. Dank der Strompreisbremse wird immerhin ein Teil davon vom Bund abgefangen, viele Haushalte leiden dennoch unter den extrem hohen Kosten und teilweise auch hohen Nachzahlungen. Bis Jahresende kann man für dieses Jahr aber noch einen Bonus bekommen, der bis zu 200 Euro bringt: Der Netzkostenzuschuss für einkommensschwache Haushalte.

75 Prozent, aber maximal 200 Euro

Im selben Zeitraum, für den auch die Strompreisbremse gilt – also noch bis Ende Juni 2024 – kann man einmal pro Jahr einen Zuschuss für die gestiegenen Netzkosten erhalten. Dieser wird in der Höhe von 75 Prozent, maximal aber 200 Euro für einkommensschwache Haushalte bewilligt. Anspruchsberechtigt sind dabei all jene Haushalte, die von der GIS-Gebühr und auch den Erneuerbaren-Förderbeiträgen befreit sind. Letztere hängt zwar mit der GIS-Befreiung zusammen, geht aber nicht automatisch und muss auf dem Formular extra angekreuzt und aktiv beantragt werden. Auf dieser Seite könnt ihr euch den Antrag herunterladen. Ist der Antrag gestellt und bewilligt, sollten die 200 Euro automatisch ausbezahlt werden.