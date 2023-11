Von Lieferservice bis Best Restaurant Awards: Lieferando im Überblick

Mit über 4100 Restaurants und zahlreichen Partnern für den täglichen Bedarf bietet der Online-Marktplatz eine breite Palette in mehr als 460 Orten. Die Anzahl der Lieferando-Partner und täglichen Bestellungen hat sich weiter gesteigert.

Ausbau des Lieferservices und Partnerschaften

Lieferando hat seinen Lieferservice auf über zwanzig Orte erweitert, darunter Wiener Neustadt, Wels, Dornbirn und Bregenz. Der Fokus liegt darauf, auch kleinere Betriebe am Online- und Liefergeschäft teilhaben zu lassen. Beratung, Menükartenoptimierung und weitere Maßnahmen steigern den Umsatz der Partner erheblich. Lieferando schafft zudem Festanstellungen für Hunderte von Fahrern nach Kollektivvertrag.

Breiteres Produktsortiment und Veranstaltungs-Service

Seit 2022 können Verbraucher nicht nur Lebensmittel, sondern auch Non-Food-Produkte über Lieferando bestellen. Das Unternehmen erweitert kontinuierlich sein Angebot für den täglichen Bedarf und strebt eine Lieferung innerhalb einer Stunde an. Bei den Erste Bank Open in Wien hat Lieferando mit einem innovativen Service, der Essen und Getränke direkt an die Sitzplätze der Zuschauer liefert, neue Maßstäbe gesetzt.

Verantwortungsvolles Handeln und Best Restaurant Awards

Lieferando engagiert sich für verantwortungsvolles Handeln, darunter eine verbesserte CO2-Bilanz und nachhaltige Lebensmittelverpackungen. Kunden können in Mehrwegverpackungen bestellen, und das Unternehmen kooperiert dazu mit Vytal. Die Best Restaurant Awards ermöglichen es den Menschen in Österreich, ihre Lieblingsrestaurants zu wählen und damit exzellente gastronomische Leistungen zu würdigen. Die Nominierungen für 2023 sind abgeschlossen, und die Abstimmung beginnt am 13. November auf der Lieferando-Website. Lieferando ist vom 11. bis 15. November auf der Messe „Alles für den Gast“ im Messezentrum Salzburg vertreten (Halle 10, Stand 442).