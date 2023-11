60 oder doch 65? Ab wann Frauen nun in Pension gehen dÃ¼rfen

Neben einer um fast zehn Prozent erh√∂hten Pension wird ab kommendem Jahr auch das Regelpensionsalter f√ľr Frauen sukzessive erh√∂ht. Derzeit k√∂nnen Frauen noch mit 60 in Pension gehen, bei M√§nnern liegt das Pensionsalter bei 65 Jahren.

Ab wann darf ich als Frau aber jetzt in Pension?

Was erst einmal verwirrend klingt, ist eigentlich ganz einfach: Ist man vor dem 1. Dezember 1963 geboren, kann man mit 60 Jahren in Alterspension gehen, ist man nach dem 1. Juni 1968 geboren, darf man erst mit 65 in Pension. Menschen, die also nicht einmal f√ľnf Jahre auseinander liegen, haben in den kommenden Jahren g√§nzlich unterschiedliche Pensionsalter.

Was, wenn ich zwischen 1963 und 1968 geboren bin?

Viele Personen sind nun aber eben zwischen 1. Dezember 1963 und 1. Juni 1968 geboren. Was geschieht nun mit diesen Frauen? Wann d√ľrfen sie in Pension gehen? Laut Regierung soll hier eine Staffelung in Halbjahresschritten erfolgen. Ab 2033 soll die Anpassung abgeschlossen sein – Frauen d√ľrfen dann, gleich wie die M√§nner, erst mit 65 Jahren in Pension gehen. Wie viel Pension man ab kommendem Jahr bekommt und was es mit dem „Leistungsbonus“ auf sich hat, erfahrt ihr hier.